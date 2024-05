Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Grundstücksmauer beschädigt

Bullay (ots)

Im Zeitraum vom 30.04.2024, 20:00 Uhr und 02.05.2024, 10:00 Uhr kam es in der Kirchstraße in Bullay zur Beschädigung einer Grundstücksmauer. Diese wurde augenscheinlich durch einen Verkehrsunfall verursacht. An der Örtlichkeiten konnten vereinzelte Fahrzeugteile aufgefunden werden. Der/ die Verursacher/-in entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise werden durch die Polizeiinspektion Zell entgegen genommen.

Polizeiinspektion Zell

Winzerstraße 26 56856 Zell (Mosel) Telefon 06542-98670 pizell@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell