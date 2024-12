Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gefährliche Körperverletzung

Vogelsbergkreis (ots)

Schlitz. An einer Tankstelle in der Georg-Langheinrich-Straße kam es am Samstag (07.12.), gegen 11.40 Uhr, zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 64-jähriger Mann verletzte aktuellen Informationen nach einen 58-Jährigen nach einer verbalen Auseinandersetzung mit einem scharfkantigen Gegenstand am Arm. Das Opfer wurde anschließend in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Die genauen Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

