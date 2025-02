Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unbekannter entlöst sich vor 17-Jähriger - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht Zeugen für einen Vorfall, der sich am Samstag (08.02.2025) gegen 12:40 Uhr im Bereich der Streifelbachstraße in Bietigheim zugetragen hat. Eine 17-Jährige war dort zu Fuß unterwegs, als sie hinter sich zunächst eine unbekannte Person wahrnahm. Nachdem sich die 17-Jährige umgedreht hatte, sah sie einen Mann mit heruntergelassener Hose und entblößtem Glied. Zudem bewegte er sich mit ausgestreckten Armen gezielt auf die 17-Jährige zu. Daraufhin rannte die Jugendliche sofort in Richtung Eisenbahnstraße davon. Bei dem Mann soll es sich um einen rund 25 bis 30 Jahre alten und zirka 180 Zentimeter großen Mann von südländischem Aussehen gehandelt haben. Er hatte schwarze, seitlich rasierte Haare sowie einen Vollbart und trug eine schwarze Basecap, eine blaue Jeanshose, einen schwarzen Pullover mit einem weißen Aufdruck sowie eine blaue Jacke. Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten, werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

