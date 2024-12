Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 241210.3 Heide: Unfallgeschädigter gesucht!

Heide (ots)

Bereits am 3. Dezember 2024 hat sich in Heide in den Abendstunden ein Unfall ereignet. Während der Verursacher der Polizei bekannt ist, dauert die Suche nach dem Geschädigten an.

Gegen 19.30 Uhr war ein 28-Jähriger in einem Ford auf der Marschstraße in Richtung Büsum unterwegs. Zunächst ordnete er sich auf dem dortigen Abbiegestreifen zum Parkhaus ein, entschied sich dann jedoch um und beabsichtigte, seinen Weg geradeaus fortzusetzen. Er wechselte den Fahrstreifen und kollidierte dabei mit dem Anhänger eines Fahrzeugs, das sich ebenfalls in Richtung Büsum bewegte. Der Geschädigte setzte trotz des Zusammenstoßes seinen Weg fort. Ob er den Vorfall nicht bemerkt hatte, ist unklar.

Da an dem Auto des Unfallverursachers ein erheblicher Schaden entstanden war, dürfte auch der Anhänger nicht unversehrt geblieben sein. Bei dem Zugfahrzeug hat es sich möglicherweise um einen weißen Transporter gehandelt. Hinweise zu diesem Fahrzeug nimmt die Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 entgegen.

Merle Neufeld

