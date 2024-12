POL-IZ: 241210.2 Brunsbüttel: Zeugen nach Diebstählen gesucht!

Hemmingstedt (ots) - Am gestrigen Tag ist es zur Mittagszeit auf der Bundesstraße 5 in Hemmingstedt zu einer Straßenverkehrsgefährdung gekommen. Bisher meldete sich ein Geschädigter, nach mindestens einem zweiten sucht die Polizei nun. Gegen 12.00 Uhr war der Anzeigende auf der Meldorfer Straße zwischen Hemmingstedt und Heide in Richtung Heide unterwegs. Etwa auf ...

mehr