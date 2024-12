Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 241210.1 Brunsbüttel: Zeugen nach Brandstiftung gesucht! - Folgemeldung zu 241111.1

Brunsbüttel (ots)

Nachdem es bereits im November 2024 zu mehreren Brandstiftungen mit hohen Sachschäden in Brunsbüttel gekommen ist, suchen die Ermittler der Heider Kripo dringend nach Zeugen.

Insgesamt sechs Brandlegungen verzeichnete die Polizei in der Nacht zum 10. November, betroffen war unter andere ein Geschäftsgebäude mit Hotel. Im Rahmen der Fahndung nahmen Beamte kurz nach der Tat zwei Tatverdächtige fest, einen 20-Jährigen und einen 21-Jährigen aus Dithmarschen.

Die Ermittlungen in diesem Fall dauern aktuell noch an. In diesem Zusammenhang bittet die Kripo, dass sich Zeugen melden, die in der Tatnacht verdächtige Personen rund um die Brandorte beobachtet haben. Dieser Aufruf gilt insbesondere einem Mann, der zwei Personen auf Fahrrädern gesehen haben soll, die sich vom Brandort in der Gorch-Fock-Straße entfernt haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0481 / 940 entgegen.

Merle Neufeld

