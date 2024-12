POL-PDWIL: Sachbeschädigung an PKW

Wittlich (ots) - In der Zeit von Freitag, 29.11.2024, 13:00 Uhr bis Samstag, 30.11.2024, 10:00 Uhr kam es auf dem zum Wohnanwesen zugehörigen Parkplatz in Wittlich, Breslauer Straße 14, zu einer Sachbeschädigung an einem grauen Skoda Octavia. Der Sachschaden an dem Fahrzeug beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Wittlich, Tel.06571/926-0. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

