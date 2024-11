Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erzhausen: Kriminelles Vorhaben scheitert

Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht

Erzhausen (ots)

Das kriminelle Vorhaben von bislang Unbekannten ist am Donnerstagabend (31.10.) gescheitert. Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchten sie in ein Einfamilienhaus in der Rheinstraße einzubrechen. Sie machten sich an einer Terrassentür zu schaffen, um ins Innere zu gelangen. Die Tür hielt dem Vorhaben stand. Im Anschluss suchten sie das Weite. Es entstanden Schäden, die auf mehrere Hundert Euro geschätzt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt das Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

