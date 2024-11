Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Aufmerksamer Bankmitarbeiter schützt Senioren vor falschem Polizeibeamten

Babenhausen (ots)

Ein aufmerksamer Bankmitarbeiter konnte am Donnerstagnachmittag (31.10.) gegen 14:30 Uhr einen älteren Kunden vor einem Trickbetrug bewahren. Der Senior versuchte in einer Bankfiliale in der Platanenallee eine größere Summe Bargeld abzuheben und wollte diese an die "Polizei" übergeben. Er berichtete, er sei von einem angeblichen Polizeibeamten angerufen worden. Sofort wurde durch den Bankmitarbeiter die richtige Polizei alarmiert. Der Senior wurde darüber aufgeklärt, dass es sich dabei um einen Betrugsversuch handelte und dankte dem Bankmitarbeiter für seine schnelle Reaktion. Die Ermittlungen dauern an.

Verhaltensempfehlungen der Polizei:

Geben Sie am Telefon keine persönlichen Daten oder Angaben zu Ihren Lebensverhältnissen preis. Machen Sie niemals Angaben zu Wertsachen in ihrer Wohnung. Erteilen Sie keine Auskünfte über Vermögenswerte bei Ihren Banken oder über Ihre finanziellen Verhältnisse. Polizeibeamte fragen weder nach ihrem persönlichen Geldversteck noch nach Ihren Ersparnissen auf der Bank. Die Polizei ruft nicht mit der Rufnummer 110 an. Die Polizei stellt kein Bargeld oder andere Wertsachen vorsorglich sicher.

Weitere Informationen und Tipps erhalten Sie unter dem folgenden Link: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell