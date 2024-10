Hirschhorn (ots) - Von Mittwoch, den 30.10.2024, auf Donnerstag, den 31.10.2024, beschädigte in 69434 Hirschhorn, Parkplatz am Neckar, der Führer eines weißen Pkw, einen geparkten Pkw und flüchtete von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Hinweise auf den flüchtigen Pkw-Fahrer nimmt der Polizeiposten Hirschhorn unter der Telefonnummer: 06272-93050 entgegen. Rückfragen ...

