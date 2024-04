Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Einladung zur Pressekonferenz Großeinsatz gegen die Organisierte Schleuserkriminalität dauert an Tatvorwurf neben Schleusung auch Bestechung und Geldwäsche

Sankt Augustin, Düsseldorf (ots)

Großeinsatz gegen die Organisierte Schleuserkriminalität dauert an Tatvorwurf neben Schleusung auch Bestechung und Geldwäsche

Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5759127

Im Rahmen des noch andauernden Großeinsatzes werden in Nordrhein-Westfalen Durchsuchungsbeschlüsse in Aachen, Bergheim, Bergisch-Gladbach, Düren, Düsseldorf, Frechen, Heimbach, Kerpen, Köln, Kreuzau, Pulheim, Ratingen, Roetgen, Siegburg und Solingen vollstreckt. Zudem erfolgen derzeit Durchsuchungen in Berlin, Frankfurt am Main, Freiburg, Hamburg, Hoppstädten-Weiersbach, Hüttlingen, Landau i.d. Pfalz, Mainz, München, Oberursel, Quickborn, Überlingen und Wilhelmsdorf.

Die Ermittlungen richten sich zum jetzigen Zeitpunkt gegen 38 mutmaßliche Bandenmitglieder und 147 weitere Personen, die von der Bande geschleust worden sein sollen. Hauptbeschuldigte sind zwei Rechtsanwälte (42 und 46 Jahre) aus dem Kölner Raum. Diese sollen über ihre Rechtsanwaltskanzleien wohlhabende ausländische Staatsangehörige überwiegend aus China und dem arabischen Raum angeworben haben. Mit der Aussicht auf eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis sollen die Geschleusten Beträge zwischen 30.000 und 350.000 Euro an die Kanzleien gezahlt haben. Die Beschuldigten stehen im Verdacht, mit den Geldern unter anderem Scheinfirmen gegründet, angebliche Wohnsitze finanziert und vermeintliche Lohnzahlungen fingiert zu haben. Darüber hinaus sollen nicht unerhebliche Beträge der Bereicherung der Beschuldigten gedient haben. Erlangt wurden die Aufenthaltserlaubnisse bei den Ausländerämtern der Städte Kerpen und Solingen sowie des Rhein-Erft-Kreises und des Kreises Düren.

Zu den zehn festgenommen Beschuldigten gehört auch ein Mitarbeiter des Kreises Düren, der bei den Schleusungen maßgeblich beteiligt gewesen sein und dafür Bestechungsgelder erhalten haben soll.

Durchsuchungsobjekte sind neben den Kanzleiräumlichkeiten und den Wohnräumen der Beschuldigten auch die angeblichen Geschäftssitze der Scheinfirmen und die vermeintlichen Wohnsitze, darunter zwei Burgen in der Eifel. Ebenso sind die Räumlichkeiten der betroffenen Ausländerämter Gegenstand der Maßnahmen.

Neben mehreren Einsatzhundertschaften der Bundespolizei sind auch Banknotenspürhunde an den laufenden Maßnahmen beteiligt. Bislang konnten umfangreiche Beweismittel und nicht unerhebliche Vermögenswerte gesichert werden, unter anderem ca. 210.000 Euro Bargeld. Auch wurden insgesamt 269 Bankkonten gesperrt und 31 Grundstücke mit einer Sicherungshypothek belegt.

Die Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung Organisierter Straf-taten in Nordrhein-Westfalen (ZeOS NRW) lädt zu einer Pressekonfe-renz ein. Es wird über das Verfahren, die umfangreichen Ermittlungen und Maßnahmen im Zusammenhang mit der Beschlagnahme von Be-weismitteln und Vermögenswerten und die Vollstreckung von Haftbe-fehlen informiert. Außerdem werden erste Ergebnisse des heutigen Großeinsatzes vorgestellt.

Zeit: Mittwoch, 17.04.2024, 14:00 Uhr

Ort: Staatsanwaltschaft Düsseldorf, Raum B230 Fritz-Roeber-Straße 2 40213 Düsseldorf

Zur Berichterstattung laden wir herzlich ein.

Wichtige Hinweise:

Aufgrund der Sicherheitsvorkehrungen bei der Staatsanwaltschaft Düsseldorf bitten wir alle Berichterstattende, sich heute unmittelbar per E-Mail an pressestelle@sta-duesseldorf.nrw.de zu akkreditieren. Bitte halten Sie einen gültigen Presseausweis, Personalausweis oder Reisepass bereit.

Staatsanwaltschaft Düsseldorf - ZeOS NRW Pressestelle Staatsanwalt Sterzel 0211/6025-2527 oder pressestelle@sta-duesseldorf.nrw.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell