POL-LIP: Extertal - Pkw verunfallt mit Draisine

Lippe (ots) - Am Samstagabend, gegen 23.35 Uhr, prallte der Fahrer eines weißen Audi A3 auf der Bielefelder Straße laut Zeugenaussagen mit seinem Wagen gegen einen am Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellten Anhänger und schob diesen auf den Gehweg. Neben dem erheblichen Schaden am Anhänger, dürfte auch der Audi aufgrund des Anpralls gegen den Bordstein stark beschädigt sein. Der Fahrer des Wagens setzte ...

mehr