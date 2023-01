LPI-G: Pkw-Fahrer stand unter Einfluss von Alkohol

Greiz (ots) - Wie die Polizei am gestrigen Mittwoch, den 04.01.2023, informiert wurde, brachten bislang unbekannte Täter ein Graffito an eine Garagenwand im Garagenkomplex Tannendorfstraße an. Dabei war die Losung "MERRY COVID AND A HAPPY NEW WAR" angebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich mit der Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661/ 6210, in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera ...

