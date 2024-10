POL-HP: Hirschhorn: Unfallflucht auf Neckar-Parkplatz

Kelsterbach (ots) - Bislang unbekannte Personen erbeuteten bei einem Einbruch in der Rüsselsheimer Straße in Kelsterbach Bargeld sowie Schmuck von mehreren hundert Euro. Die Tat fand am Mittwochnachmittag (30.10) zwischen 12:10 und 14:10 Uhr statt. Wie sich die unbekannten Täter Zutritt in die Wohnung verschaffen konnten, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. ...

mehr