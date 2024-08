POL-BI: Helm rettet womöglich Schüler das Leben

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Heepen - Am Montagmorgen, 19.08.2024, fiel der Einbruch von unbekannten Tätern in eine Firma an der Straße Am Strebkamp auf. Die Einbrecher entkamen mit ihrer Beute. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Nach den derzeitigen Erkenntnissen gelangten mindestens vier Täter in der Zeit von 16:00 Uhr am Samstag, 17.08.2024, und 06:45 Uhr am Montag, 19.08.2024, auf das Gelände der Firma. Dort ...

