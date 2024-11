Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch: Mülltonnenbrände schnell gelöscht

Lorsch (ots)

Zwei Mülltonnenbrände haben am Donnerstagabend (31.10.) Polizei und Feuerwehr auf den Plan gerufen. Gegen 22.20 Uhr meldeten Zeugen eine brennende Mülltonne im Brunhildweg. Die Flammen konnten durch die Feuerwehr gelöscht und ein Ausbreiten verhindert werden. Kurz danach ging eine weitere Mülltonne in der Dieterswiese in Flammen auf. Auch hier wurde ein Ausbreiten der Flammen verhindert. Die genaue Brandursache steht noch nicht fest. Auch ist unklar, ob ein Zusammenhang zwischen beiden Vorfällen besteht. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/706-0 bei der Polizei in Heppenheim zu melden.

