Südhessen (ots) - Am gestrigen Halloweenabend (31.10.) kam es in vielen Teilen von Südhessen zu mehreren Meldungen, die in Zusammenhang mit Eier- oder Böllerwürfen standen. Im Zeitraum zwischen 17.45 und 23 Uhr kam es zu insgesamt 84 polizeilichen Einsätzen. In Mörfelden-Walldorf haben bislang Unbekannte gegen 19 Uhr einen Böller in eine Mülltonne in der ...

mehr