POL-PDWIL: Unfallflucht

Prüm (ots) - Am Freitag, den 29.11.2024 kam es im Tannenweg in Prüm zu einem Einbruchsdiebstahl in eine Einfamilienhaus. Die Täter brachen zwischen 16 Uhr und 18.40 Uhr in das Haus ein. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Prüm zu melden. Rückfragen bitte an: Polizei Prüm Telefon: 06551-9420 https://s.rlp.de/PDWittlich Pressemeldungen der Polizei ...

