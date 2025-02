Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen-Hirschlanden: Schaufenster einer Bäckerei eingeworfen

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Samstag (08.02.2025), 23:00 Uhr und Sonntag (09.02.2025), 04:00 Uhr, warf ein bislang unbekannter Täter einen Stein durch die Schaufensterscheibe einer in der Wiesenstraße ansässigen Bäckerei. Hierbei entstand ein ca. 30 cm großes Loch in der Scheibe. Zur Sachschadenshöhe können bislang keine Angaben gemacht werden. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise an das Polizeirevier Ditzingen unter Tel. 07156 4352-0 oder per Mail ditzingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell