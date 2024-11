Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) unbekannter Täter beschädigt parkendes Auto (26.11.2024)

Rottweil (ots)

In der Legionstraße vor Gebäude 14 ist es am Dienstag zwischen 07.30 Uhr und 16.00 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem am Fahrbahnrand parkenden Seat gekommen. Unbekannte zerkratzten die rechte Fahrzeugseite des Autos. Der Sachschaden beträgt geschätzt 500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen der Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, die im Verlauf des Abends etwas Verdächtiges in der Legionstraße beobachtet haben oder Personen, die sonst Hinweise auf den Täter geben können, sich mit dem Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 477-0, in Verbindung zu setzen.

