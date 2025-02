Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen-Malmsheim: 27-jährige Frau randaliert am Waldhornplatz

Ludwigsburg (ots)

Der Einsatz von drei Streifenwagenbesatzungen war erforderlich, um am Samstagmorgen in Renningen-Malmsheim eine aggressive 27-Jährige zu bändigen. Die Frau betrat gegen 08:20 Uhr einen Supermarkt am Waldhornplatz, obwohl gegen sie wegen zurückliegender Vorfälle ein Hausverbot ausgesprochen worden war. Im Markt begann sie, Waren herumzuwerfen und beleidigte, bedrohte und bespuckte Mitarbeitende. Anschließend ging sie nach draußen, wo sie Verkehrsteilnehmende auf der Straße belästigte. Beim Eintreffen der zwischenzeitlich verständigten Polizei stieg sie auf einen an der roten Ampel wartenden Mercedes, trat gegen Windschutzscheibe und Motorhaube, entkleidete sich teilweise und urinierte schließlich auf das Fahrzeugdach. Die Einsatzkräfte holten die hoch aggressive Frau von dem Fahrzeug, legten ihr Handschließen und einen Spuckschutz an und brachten sie in ein psychiatrisches Krankenhaus.

