Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim/ Bickenbach/ Seeheim-Jugenheim: Umfangreiche Kontrollen in mehreren Lokalitäten/ 5 Glückspielgeräte aus dem Verkehr gezogen

Griesheim (ots)

Am Samstagabend (16.11.) bis in die frühen Morgenstunden des Sonntags führten Einsatzkräfte der Polizeistationen Pfungstadt und Griesheim, unterstützt von Beamten des Hauptzollamts Darmstadt, dem Finanzamt und Vertretern der Stadt Griesheim sowie der Gemeinde Seeheim-Jugenheim, intensive Kontrollen in mehreren Lokalitäten durch. Ziel war die Überprüfung der Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen im Gaststätten- und Spielbetrieb.

In einer Lokalität in der Innenstadt von Griesheim wurden zwischen 20:40 Uhr und 22 Uhr insgesamt 13 Personen überprüft. Die Einsatzkräfte stießen auf illegales Glücksspiel, ermöglicht durch zwei nicht zugelassene Wettgeräte. Weiterhin fiel eine 36-jähriger Mann auf, der seine Aufenthaltsdauer überschritten hatte. Er wurde festgenommen, erkennungsdienstlich behandelt und muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten. Zudem stellten die Kräfte 27 Stangen unversteuerten Tabaks sicher, der teilweise zum Verkauf angeboten wurde.

Bei einer weiteren Kontrolle am Hans-Karl-Platz, zwischen 22:10 Uhr und 23:20 Uhr, entdeckten die Beamten ein nicht zugelassenes Tischspielgerät, das beschlagnahmt wurde. Eine minderjährige Servicekraft wurde ermittelt und aus der Tätigkeit entlassen. Die Verstöße werden vom Zoll geprüft. Mehrere Regelverstöße gegen die Spielverordnung führten zur Untersagung des Betriebs zweier veralteter Automaten. Auch Tabakwaren, die den Bestimmungen nicht entsprachen, wurden sichergestellt.

Zwei abschließende Kontrollen in der Darmstädter Straße in Bickenbach und in der Raiffeisenstraße in Seeheim-Jugenheim verlief ohne Beanstandungen.

Die Aktion endete gegen 1 Uhr mit einem positiven Resümee der beteiligten Kräfte. Weitere Kontrollmaßnahmen sind geplant.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell