Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt: Krimineller bestiehlt Seniorin

Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Bürstadt (ots)

Ein bislang noch unbekannter Trickdieb hatte es am Sonntag (17.11.) auf eine Seniorin in der Rathausstraße abgesehen. Nach ersten Erkenntnissen klingelte der Kriminelle gegen 18.15 Uhr bei der Dame und gab vor, dass es zu einem Wasserschaden in einer darunterliegenden Wohnung gekommen sein soll, weshalb er jetzt die Wasserleitungen in ihrer Wohnung überprüfen muss. Im Anschluss lockte er die Frau in deren Bad, lenkte sie hier geschickt ab und durchsuchte währenddessen die Räume nach Diebesgut. Mit mehreren Hundert Euro Bargeld sowie Schmuck verließ der Unbekannte daraufhin die Wohnung und ergriff die Flucht. Er ist 30 bis 35 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und sprach akzentfreies Deutsch. Seine Haare waren dunkel, zudem war er im Gesicht rasiert. Bekleidet war er mit einer dunklen Oberbekleidung und einer dunklen Hose. Das Kommissariat 21/22 der Heppenheimer Kripo hat die Ermittlungen in dieser Sache übernommen und sucht Zeugen, denen der Beschriebene vor der Tat oder bei seiner Flucht aufgefallen ist. Hinweise werden unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegengenommen.

