Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Ober-Ramstadt gesucht

Ober-Ramstadt (ots)

Während des Besuches eines Einkaufsmarktes im Gräfenbergweg wurde am Samstag (16.11.) in der Zeit zwischen 14:15 und 14:55 Uhr ein auf dem Parkplatz abgestellter schwarzer VW Kombi an dessen hinteren rechten Seite beschädigt.

Der diesbezügliche Sachschaden wird auf 500,- EUR geschätzt.

Hinweise zu dem Verursacher werden an die Polizei Ober-Ramstadt unter 06154-63300 erbeten.

Berichterstatter: Trillig, PHK (PSt. Ober-Ramstadt)

