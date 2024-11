Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Schaafheim OT Radheim (ots)

Am Freitag (15.11.) gegen 13:30 Uhr kam es in der Ringstraße Ecke Conrad-Rechrich-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Verursacher beschädigte mit seinem LKW die Grundstücksumrandung des Geschädigten und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Bei dem Verursacher handelt es sich um einen LKW samt Sattelauflieger mit ausländischem Kennzeichen. Die Polizei beziffert den entstandenen Sachschaden auf etwa 2.000,00- EUR. Die Polizei in Dieburg erbittet Zeugenhinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug und des flüchtigen Fahrzeugführers unter 06071 9656 0.

