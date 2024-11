POL-ERB: Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden an Pkw in Höchst Odenwald

Lampertheim (ots) - Am Donnerstag (14.11.) zwischen 13 und 22.45 Uhr, ereignete sich in Lampertheim im Weidweg ein Diebstahl aus einem Pferdestall. Unbekannte Täter brachen in dieser Zeitspanne gewaltsam in einen Sattelraum ein, indem sie das Schloss an der Tür aufbrachen. Aus dem Raum entwendeten sie einen wertvollen Reitsattel in Höhe von circa 2000 Euro. Nach der ...

