POL-DA: Lampertheim: Diebe entwenden Reitsattel

Wer hat etwas gesehen?

Lampertheim (ots)

Am Donnerstag (14.11.) zwischen 13 und 22.45 Uhr, ereignete sich in Lampertheim im Weidweg ein Diebstahl aus einem Pferdestall. Unbekannte Täter brachen in dieser Zeitspanne gewaltsam in einen Sattelraum ein, indem sie das Schloss an der Tür aufbrachen. Aus dem Raum entwendeten sie einen wertvollen Reitsattel in Höhe von circa 2000 Euro. Nach der Tat flüchteten die Täter mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Sie hinterließen einen Sachschaden in Höhe von rund 25 Euro. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat und den noch unbekannten Tätern dauern an und sind Gegenstand des laufenden Verfahrens.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit dem Fachkommissariat 42 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252 / 706 - 0 Kontakt aufzunehmen.

