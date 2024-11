Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Mehrere Einbrüche in Kellerabteile und Gartenanlagen am Wochenende

Neubrandenburg (ots)

Am Freitag, den 01.11.2024 wurde die Polizei in Neubrandenburg mehrfach zu Kelleraufbrüchen geschickt, die vordergründig in der Ihlenfelder Vorstadt, stattgefunden haben. Insgesamt sechs Strafanzeigen haben die Kollegen des Hauptreviers Neubrandenburg aufgenommen. Hierbei haben bislang unbekannte Täter mehrere Kellerabteile in Mehrfamilienhäusern gewaltsam geöffnet, jedoch keinen dort gelagerten Gegenstände entwendet.

Weiterhin wurden am vergangenen Wochenende mehrere Gärten in der Morgenlandstraße in Neubrandenburg angegriffen. Hierbei verschafften sich die Täter unberechtigt Zutritt zum Gartengrundstück und weiterhin meist gewaltsam Zutritt zum Gartenhaus. In einem Fall entwendeten die Täter ein Akkugerät für Werkzeuge aus dem Schuppen eines Gartenbesitzers. Bei den zwei weiteren Sachverhalten kam es lediglich zu Sachschäden an den Gärten.

