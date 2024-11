Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rimbach: Täter missglückt Einbruch

Zeugen gesucht!

Rimbach (ots)

Zwischen 15 und 19.30 Uhr versuchten am Donnerstag (14.11.) unbekannte Täter in der Utestraße in Rimbach in ein Einfamilienhaus einzudringen. Nach mehreren missglückten Versuchen in das Haus einzubrechen floh der Täter ohne Beute in unbekannte Richtung. Sie hinterließen einen Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Weitere Informationen zur Tat sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit dem Fachkommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252 / 706 - 0 Kontakt aufzunehmen.

