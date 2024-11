POL-DA: Südhessen: Vorsicht vor Taschen- und Trickdieben auf Adventsmärkten / Polizei gibt wichtige Tipps

Darmstadt (ots) - Am Donnerstag (14.11.) gegen 16:30 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der Kasinostraße / Bismarckstraße in Darmstadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde. Ein 50-jähriger Autofahrer aus Weiterstadt befuhr die Kasinostraße in Richtung Stadtmitte und bog in die Bismarckstraße ab. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß beim Abbiegen mit einem 35-jährigen Motorradfahrer aus ...

mehr