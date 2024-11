Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: 43-Jähriger flüchtet vor Polizeikontrolle

Anzeige wegen der Fahrens ohne Fahrerlaubnis

Rüsselsheim (ots)

Ein 43-Jähriger muss sich nach seiner vorläufigen Festnahme am späten Donnerstagabend (14.11.) wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis in einem Verfahren strafrechtlich verantworten. Streifen der Polizeistation Rüsselsheim führten zwischen 22.15 Uhr und 23 Uhr in der Walter-Flex-Straße im Rahmen der Aktion "Südhessen blitzt" eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Von den 40 gemessenen Fahrzeugen hielten sich acht Verkehrsteilnehmer nicht an die Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h und wurden gestoppt. Ein 43 Jahre alter Autofahrer versuchte bei Erkennen der Polizeikräfte, sich der Kontrolle zu entziehen. Er ignorierte in der Folge die Anhaltezeichen der ihm folgenden Streife und beschleunigte sein Fahrzeug. Schließlich konnte er jedoch eingeholt, gestoppt und einer Kontrolle unterzogen werden. Bei der Überprüfung war der mutmaßliche Grund für sein Verhalten schnell klar. Der Rüsselsheimer ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Fahrt war damit zu Ende, gegen ihn wurde Strafanzeige erstattet.

