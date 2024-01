POL-MR: auf Diebstahl folgt Festnahme + Graffiti gesprüht + auf Mann eingetreten + Unfallfahrer flüchtet + weißer Tesla gesucht + ausgewichen

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg- auf Diebstahl folgt Festnahme

Ein 25-Jähriger wurde am Freitagabend (19.01.2024), gegen 23:40 Uhr, von zwei unbekannten jungen Männern in der Deutschhausstraße angesprochen. Aus einem Köfferchen heraus, boten sie dem Marburger Alkohol-Shots an. Nach einem Handshake und einem kurzen Gespräch bemerkte der 25-Jährige plötzlich das Fehlen seines Handys. Da er bereits einige Meter weitergegangen war, ging er zurück zu den beiden Unbekannten und konfrontiere sie mit dem Diebstahl seines Mobiltelefons, in dessen Hülle sich weiterhin sein Personalausweis, sowie 25 Euro Bargeld befanden. Sie öffneten das Köfferchen der Unbekannten und fanden darin das Handy, wobei der Ausweis und das Bargeld bereits fehlten. Nach der Aufforderung die noch fehlenden Gegenstände auszuhändigen, schlugen und traten die jungen Männer auf den Marburger ein. Hierbei entrissen sie ihm zudem eine Halskette. Im Anschluss flüchteten die Männer. Zwischenzeitlich alarmierte Marburger Polizisten nahmen einen der beiden Tatverdächtigen noch in Tatortnähe fest. Der zweite Unbekannte konnte flüchten. Der Tatverdächtige, ein 30-jähriger algerischer Asylbewerber, musste mit zur Wache. Er muss nun mit Anzeigen wegen des räuberischen Diebstahls und Trickdiebstahls rechnen. Nach den polizeilichen Maßnahmen durfte er die Wache wieder verlassen. Die Polizei bittet nun um Hinweise: Wer hat den Diebstahl mitbekommen? Wer kann Hinweise zu dem zweiten Tatverdächtigen geben? Er soll 177 cm groß und 27 bis 30 Jahre alt sein. Er war schlank und hatte laut Zeugen ein nordafrikanisches Aussehen, einen dunklerer Hauttyp und schwarze glatte Haare. An der einen Hand trug er einen Verband. Er sprach ausschließlich spanisch. Zeugen die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Marburg unter Tel: (06421) 406-0 in Verbindung zu setzen.

Marburg- Graffiti gesprüht

In der Anneliese-Pohl-Allee haben Unbekannte mehrere Graffiti an den Außenwänden eines Gebäudes angebracht. Unter anderem sprühten sie die Worte "Bonzen aufs Maul" auf die Fassade. Die Polizei beziffert den Schaden mit 2.000 Euro. Wer kann Hinweise zu den Sprayern, die die Fassade am Sonntag (21.01.2024) zwischen 02:30 Uhr und 03:00 Uhr beschmierten, geben? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Marburg unter Tel: (06421) 406-0.

Marburg: auf Mann eingetreten

In der Nacht vom Freitag (19.01.2024) auf Samstag (20.01.2024) wurde die Polizei in die Reitgasse gerufen. Ein Zeuge hatte eine Schlägerei gemeldet. Mehrere Personen waren gegen 04:20 Uhr in einen Streit geraten. Im Rahmen der Auseinandersetzung traten zwei Unbekannte auf ihr am Boden liegendes Opfer ein. Anschließend entfernte sich die Gruppe, wie auch ihr Opfer in Richtung "Mr. King". Die Polizei sucht nun zum einen nach dem Geschädigten, der eine hellgraue oder weiße Winterjacke, blaue Jeans und helle Sportschuhe trug. Er soll 175-185 cm große sein und eine normale Statur haben. Zudem wird nach den beiden, 170 cm - 185 cm großen, Schlägern gesucht, die beide eine schwarze Winterjacke, dunkel Hoodies und eine schwarze Hose trugen. Der eine trug helle Sportschuhe, der Zweite dunkle Sportschuhe. Eine nähere Beschreibung der beiden Täter ist nicht möglich. Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet? Wer kann Hinweise zu den Unbekannten geben? Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter Tel: (06421) 406-0.

Wetter: Unfallfahrer flüchtet

Freitagnachmittag (19.01.2024) fuhr ein Unbekannter mit seinem schwarzen Auto auf der Fuhrstraße in Richtung Römerplatz. In Höhe des Edeka-Marktes touchierte er einen geparkten Ford Tourneo an der hinteren linken Fahrzeugseite. Im Anschluss flüchtete er. Die Reparatur des schwarzen Ford wird etwa 2.500 Euro kosten. Wer hat den Zusammenstoß um 15:55 Uhr beobachtet? Wer kann Hinweise zum Fahrer oder seinem schwarzen Pkw geben? Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter Tel: (06421) 406-0.

Rauschenberg: weißer Tesla gesucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht auf der B3 sucht die Polizei einen weißen Tesla sowie dessen Fahrer. Der Tesla war am Sonntag (21.01.2024) gegen 17:50 Uhr auf der B3 aus Richtung Kassel kommend in Richtung Marburg unterwegs. In Höhe "Schöne Aussicht" überholte der Fahrer zwei Fahrzeuge. Hierbei übersah er offenbar einen entgegenkommenden Toyota. Die 47-jährige Fahrerin des Toyotas musste mit ihrem blauen Yaris ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß mit dem Tesla zu verhindern. Der Kleinwagen geriet nach rechts in den Straßengraben, überschlug sich und kam an einem dahinter befindlichen Erdwall zum Liegen. Die aus dem Schwalm-Eder-Kreis stammende Fahrerin, sowie ihre 16-Jahre alte Beifahrerin verletzten sich leicht. Am Yaris entstand ein Schaden von rund 3.500 Euro. Der Tesla-Fahrer hielt seinen Pkw offenbar an, stieg kurz aus, ging dann jedoch wieder zu seinem Pkw und flüchtete von der Unfallstelle. Die Marburger Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht und bittet um Hinweise zum Unfallfahrer und seinem Tesla unter Tel: (06421) 406-0.

Stadtallendorf: ausgewichen

Um einen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw zu verhindern, wich am Sonntag (21.01.2024) ein Dacia-Fahrer aus und landete im Straßengraben. Er war zuvor auf der K12 aus Kirchhain-Emsdorf kommend in Richtung Stadtallendorf unterwegs. Auf dieser Strecke kam ihm gegen 19:55 Uhr ein Auto, vermutlich SUV, entgegen. Offensichtlich aufgrund der Schneeverwehungen geriet dieser auf die Gegenfahrspur. Der Dacia-Fahrer wich mit seinem Sandero aus und landete im Straßengraben. Der Schaden wird mit 1.000 Euro beziffert. Ohne seine Personalien zu hinterlassen fuhr der Unfallfahrer weiter. Hinweise erbittet die Polizeistation Stadtallendorf unter Tel: (06428) 9305-0.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

