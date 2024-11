Rimbach (ots) - Zwischen 15 und 19.30 Uhr versuchten am Donnerstag (14.11.) unbekannte Täter in der Utestraße in Rimbach in ein Einfamilienhaus einzudringen. Nach mehreren missglückten Versuchen in das Haus einzubrechen floh der Täter ohne Beute in unbekannte Richtung. Sie hinterließen einen Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Weitere Informationen zur Tat ...

