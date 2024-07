Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Radfahrer bei Unfall an der Dillstraße verletzt (03.07.204)

Stockach (ots)

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall an der Dillstraße am Mittwochnachmittag verletzt worden. Ein 45-Jähriger befuhr mit einem Renault eine Anlieferungs-Auffahrt am Nellenburg Gymnasium in Richtung Dillstraße. Zeitgleich war ein 47-jähriger Rennradfahrer auf dem dortigen Fußgängerweg entgegen der Fahrtrichtung unterwegs. An der Kreuzung der Auffahrt mit dem Fußgängerweg kollidierte der Rennradfahrer mit dem Renault und stürzte. Ein Rettungswagen brachten den verletzten 47-Jährigen zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 1.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell