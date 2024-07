Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, B314, Lkr. Konstanz) Über 30.000 Euro Blechschaden bei Auffahrunfall auf der B314 zwischen Hilzingen und Singen (03.07.2024)

Hilzingen, B314 (ots)

Mehrere zehntausend Euro Blechschaden sind die Folgen eines Auffahrunfalls, der sich am Mittwochnachmittag auf der Bundesstraße 314 zwischen Hilzingen und Singen ereignet hat. Ein 44-jähriger Skoda Octavia-Fahrer war auf der B314 von der Anschlussstelle Hilzingen kommend in Richtung Singen unterwegs. An der Einmündung zur Straße "Im Schoren" erkannte er einen verkehrsbedingt wartenden Skoda Fabia zu spät und prallte in das Heck des Wagens. Dadurch schob sich der Fabia auf einen davorstehenden BMW. An allen drei Autos entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt über 30.000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 44-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein Test mit einem Ergebnis von sechs Promille bestätigte den Verdacht. Der Mann musste die Polizisten daraufhin zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des unter Alkoholeinfluss verursachten Unfalls.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell