Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schiltach, B 294/B 462, Lkr. Rottweil) Vorfahrt nicht beachtet - Mitfahrerin in einem Opel schwer verletzt

Schiltach, B 294/B 462, Lkr. Rottweil (ots)

Bei einem Unfall, der sich am Mittwochvormittag, gegen 09.15 Uhr, an der Einmündung der Bundesstraße 294 auf die Bundesstraße 462 bei Schiltach ereignet hat, ist eine 64-jährige Mitfahrerin in einem Opel schwer verletzt worden. Ein 82-jähriger Mann fuhr zusammen mit der 64-Jährigen in einem Opel Meriva von Schenkenzell kommend auf der B 294 in Richtung der Einmündung zur B 462. An der Einmündung bog der Mann nach links in Richtung Schramberg ab, ohne auf einen Mercedes der E-Klasse zu achten, dessen 58-jähriger Fahrer von Schramberg nach Wolfach fuhr und sich auf der bevorrechtigten Bundesstraße der Einmündung näherte. Bei einer heftigen Kollision der Autos entstand an beiden Wagen wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 45.000 Euro. Eine eintreffende Rettungswagenbesatzung brachte die beim Unfall schwer verletzte Frau in eine Klinik. Die nicht mehr fahrbereiten Autos mussten abgeschleppt werden.

