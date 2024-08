POL Schwaben Nord: Ohne Führerschein unterwegs

Augsburg (ots) - In der Pressemitteilung Nr. 1765 vom 02.08.2024 berichteten wir Folgendes: Universitätsviertel - Am heutigen Freitag (02.08.2024) kam es zu einem Tötungsdelikt in einem Mehrfamilienhaus in der Lilienthalstraße. Ein 55-jähriger Mann kam dabei ums Leben. Einsatzkräfte nahmen den 28-jährigen Sohn des Mannes vor Ort fest. Gegen 10.40 Uhr kam es ersten Erkenntnissen zufolge zu einer körperlichen ...

mehr