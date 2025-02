Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Eingangstür in Brand gesetzt; Einbrüche; Widerstand nach Trunkenheitsfahrt; Wanderin von Bergwacht geborgen; Pöbelnder Fahrgast; Verkehrsunfall; Absichtlich mit Auto verletzt; Brennende Mülltonne

Reutlingen (ots)

Eingangstür in Brand gesetzt

Zum Brand an der Eingangstür einer Bar in der Mauerstraße sind die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei am Sonntagnachmittag gerufen worden. Zeugen hatten kurz nach 16 Uhr Rauch aus der Eingangstür wahrgenommen und den Notruf gewählt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde durch einen unbekannten Täter an der Eingangstür zur Abdeckung angebrachte Kartonage in Brand gesetzt. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig ablöschen. Zum entstandenen Schaden liegen noch keine Informationen vor. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. (gj)

Reutlingen (RT): Tür aufgehebelt

Auf den Inhalt einer Holzhütte in der Sankt-Wolfgang-Straße hatte es ein Unbekannter am Wochenende abgesehen. In der Zeit zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 8.20 Uhr, hebelte der Täter die Tür der Hütte auf und entwendete daraus ein Laubgebläse sowie eine Kettensäge des Herstellers Stihl. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt. (mr)

Münsingen (RT): Widerstand nach Trunkenheitsfahrt (Zeugenaufruf)

Wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt das Polizeirevier Münsingen seit dem frühen Sonntagmorgen gegen eine 29-Jährige. Der Frau wird unter anderem zur Last gelegt, gegen 1.50 Uhr mit ihrem Mercedes zwischen Hundersingen und Buttenhausen in alkoholisiertem Zustand von der K 6769 abgekommen zu sein. Der beschädigte Wagen musste später abgeschleppt werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand ließen sich die Tatverdächtige sowie ihr Beifahrer von einem noch unbekannten Verkehrsteilnehmer nach Hause fahren, von wo aus die 29-Jährige die Polizei verständigte. Nachdem die Beamten die offensichtlich alkoholisierte Frau angetroffen hatten, leistete diese sowohl beim Verbringen in den Streifenwagen als auch bei der Blutentnahme im Krankenhaus Widerstand. Unter anderem trat sie nach den Einsatzkräften und biss einen der Polizisten. Die Beschuldigte sieht daher entsprechenden Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben sowie insbesondere die Person, die das Duo nach Hause gefahren hat, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07381/9364-0 zu melden. (mr)

Römerstein (RT): Wanderin gestürzt und Abhang hinabgerutscht

Bergwacht, Rettungsdienst und Polizei sind am Sonntagnachmittag zu einer gestürzten Wanderin bei Donnstetten ausgerückt. In der Nähe des Wanderparkplatz Fuchslöcher war gegen 14.30 Uhr eine 82-Jährige beim Wandern gestürzt und einen Abhang hinab gerutscht. Dabei zog sie sich nach bisherigem Kenntnistand leichte Verletzungen zu und wurde durch die Bergwacht Esslingen, die mit vier Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort war, aus dem unwegsamen Gelände geborgen. Der Rettungsdienst versorgte die Verletzte und brachte sie im Anschluss in ein Krankenhaus. (gj)

Münsingen (RT): In mehrere Geräteschuppen eingebrochen

Gleich mehrere Geräteschuppen sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag durch bislang unbekannte Einbrecher im Gewann Ziegelwäldle heimgesucht worden. Nachdem die Täter dazu jeweils gewaltsam die Eingangstüren aufgebrochen hatten, durchsuchten sie die Schuppen nach Stehlenswertem und entwendeten hieraus Werkzeuge. Das Polizeirevier Münsingen hat in diesem Fall die Ermittlungen übernommen. (gj)

Lichtenstein (RT): In Lagerraum eingebrochen

In eine Gaststätte im Forellenweg, im Ortsteil Honau hat ein Unbekannter in der Nacht von Samstag auf Sonntag versucht einzubrechen. Zwischen 20.40 Uhr und 9.30 Uhr versuchte der Kriminelle mit massiver Gewalt an mehreren Türen ins Gebäude zu gelangen. Nachdem dies offenbar scheiterte drang er in einen Lagerraum ein, in dem aber keine Wertgegenstände gelagert waren. Ob hieraus etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der hinterlassene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Neuhausen/Fildern (ES): Pöbelnder Fahrgast kommt in Gewahrsam

Nachdem er einen Busfahrer angepöbelt hatte, musste ein 64-Jähriger am Samstagnachmittag von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Ersten Erkenntnissen zufolge soll sich der Mann kurz vor 16 Uhr in stark alkoholisiertem Zustand zunächst geweigert haben, aus dem Bus auszusteigen. Anschließend pöbelte er gegen den Busfahrer. Der Mann zeigte keinerlei Einsicht, weshalb er von Polizeibeamten in Gewahrsam genommen werden musste. Diese verbrachten den 64-Jährigen auf richterliche Anordnung in die Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Filderstadt. (gj)

Tübingen (TÜ): Unachtsam Autotür geöffnet

Ein Autofahrer hat am Samstagabend in der Gartenstraße eine Radfahrerin zu Fall gebracht. Der 34-Jährige wollte gegen 18.50 Uhr aus seinem am Straßenrand geparkten VW aussteigen und öffnete die Fahrertür. Gleichzeitig wollte eine 69 Jahre alte Radlerin den Pkw passieren und kollidierte in der Folge mit der Autotür. Danach stürzte die Frau zu Boden. Ersten Erkenntnissen zufolge erlitt die 69-Jährige leichte Verletzungen. Sie wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Den Sachschaden schätzt die Polizei insgesamt auf einige hundert Euro. (mr)

Bisingen (ZAK): Absichtlich mit Auto verletzt

Mehreren Strafanzeigen sieht ein 58-Jähriger entgegen, der am Sonntagnachmittag in der Straße Hinter Stöck mit seinem Wagen absichtlich auf einen Mitarbeiter des Bauhofes zugefahren und ihn verletzt haben soll. Der 39 Jahre alte Mann war damit beauftragt, die Straße Hinter Stöck zu sperren, damit seine Kollegen diese nach dem Ende des Fasnetsumzugs reinigen können. Dazu stellte er sein Dienstfahrzeug mit eingeschaltetem Blinklicht quer und signalisierte dem Fahrer eines aus Richtung eines Autohauses heranfahrenden Geländewagens INEOS zu wenden. Der Geländewagenfahrer soll daraufhin erklärt haben, definitiv hier durchzufahren. Hierzu soll er Gas gegeben und absichtlich den Arbeiter angefahren haben. Dabei erfasste er den Mann mit seinem Wagen und verletzte ihn. Ein Rettungswagen war aber nicht erforderlich. Nach der Kollision wendete der 58-Jährige und flüchtete. Er konnte im Verlauf der nachfolgenden Fahndungsmaßnahmen angetroffen werden. Sein Führerschein wurde auf Anordnung Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. (cw)

Balingen (ZAK): Brand von Mülltonne

Feuerwehr und Polizei sind am Sonntagnachmittag, gegen 17.20 Uhr, nach Weilstetten ausgerückt. In der Römerstraße war zuvor von Unbekannten eine Mülltonne offenbar in Brand gesetzt worden. Durch die Feuerwehr konnten die Flammen rasch gelöscht werden. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell