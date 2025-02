Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Anruf falscher Polizeibeamter führt erneut zum Erfolg

Niederfischbach (ots)

Bereits am Freitag, dem 31.01.2025, wurde die 82 jährige Geschädigte aus Niederfischbach von sogenannten falschen Polizeibeamten angerufen. Diese gaben vor, die Enkelin der Geschädigten habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht und eine schwangere Frau angefahren, die verstorben sei. Dann übernimmt ein angeblicher Staatsanwalt das Telefonat. Die Geschädigte wird aufgefordert, eine Kaution für die Enkelin zu hinterlegen, um diese aus der U-Haft frei zu bekommen.

Die Geschädigte sucht einen hohen Bargeldbetrag im Haus zusammen, gibt diese auf Anweisung des Staatsanwalts in einen Briefumschlag und übergibt diesen um 19.05 Uhr an einen männlichen Abholer an der Haustür, der zu Fuß weggeht.

Der Abholer wird wie folgt beschrieben:

ca. 165cm groß mit bräunlicher Hautfarbe und dunklen Augen, ca. 30 Jahre, trug eine OP-Maske, eine schwarze Jacke mit reflektierenden Elementen sowie eine schwarze Hose.

Die richtige Polizei wird erst nach 21 Uhr durch die Tochter der Geschädigten verständigt.

Hinweise zu dem vorgenannten Ereignis, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit nimmt die Kriminalinspektion Betzdorf telefonisch unter 02741/926-0 oder per Mail an kibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell