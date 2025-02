Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Ablenkung am Steuer: Zwei Handyverstöße und ein Verkehrsunfall

Dienstgebiet Polizeiinspektion Linz (ots)

Im Rahmen der Streifenfahrt stellten Beamte der Polizeiinspektion Linz am frühen Montagabend 2 Verstöße gegen das Handyverbot am Steuer fest. Die betroffenen Fahrer wurden angehalten und entsprechend sanktioniert. Darüber hinaus ereignete sich ein Verkehrsunfall, der nach ersten Erkenntnissen ebenfalls auf die Nutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt zurückzuführen ist. Der Unfall ereignete sich gegen 19:00 Uhr auf der Bundesstraße 42 in Höhe von Linz. Der 20-jährige Fahrzeugführer war offenbar durch sein Mobiltelefon abgelenkt und touchierte daher ein vorausfahrendes Wohnmobil und einen abbiegenden PKW. An den 3 beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Insassen blieben unverletzt. Der Vorfall verdeutlicht erneut die Gefahren der Handynutzung während der Fahrt. Die Polizei appelliert eindringlich an alle Verkehrsteilnehmer, sich auf den Straßenverkehr zu konzentrieren und keine Ablenkungen durch elektronische Geräte zuzulassen. Verstöße gegen das Handyverbot werden konsequent geahndet.

