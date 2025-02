Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Zahlreiche Verkehrsunfälle, körperliche Auseinandersetzung, tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Brand einer Holzhütte

Reutlingen (ots)

Vorfahrt nicht beachtet und Unfall verursacht

Eine Vorfahrtsmissachtung ist nach ersten Erkenntnissen die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Freitagmittag im Asternweg ereignet hat. Gegen 12.15 Uhr befuhr eine 50-jährige Nissan-Lenkerin den Asternweg von der Brühlstraße kommend in Richtung Betzinger Straße. An der Kreuzung Asternweg / Brühlstraße übersah die Nissan-Lenkerin den von rechts kommenden 36-jährigen Peugeot-Lenker, woraufhin beide Fahrzeuge miteinander kollidierten. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Pfullingen (RT): Brand einer Holzhütte, Garage beschmiert

Zu einem Brand einer Holzhütte in der Bollstraße sind am Samstag gegen 0.15 Uhr Feuerwehr und Polizei ausgerückt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Hütte bereits in Vollbrand, durch das Feuer wurden zudem noch Sträucher und ein größerer Nadelbaum in Mitleidenschaft gezogen. Der durch den Brand entstandene Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften vor Ort. Die Brandursache ist bislang noch nicht bekannt. Kurz zuvor war bei der Polizei die Meldung eingegangen, dass in der nahegelegenen Arbachstraße zwei Jugendliche auf geparkte Fahrzeuge eingeschlagen und danach mit einem E-Scooter das Weite gesucht hätten. Als die Polizei an der Örtlichkeit eintraf und den beschriebenen E-Scooter feststellen konnte, rannten zwei Personen in unterschiedliche Richtungen davon. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass eine Garage mit Graffiti beschmiert wurde. Auch der hier entstandene Schaden kann bislang noch nicht benannt werden. Eine Fahndung mit mehreren Streifen nach den beiden Personen blieb ohne Erfolg. Ein Zusammenhang zwischen dem Brand der Holzhütte und der Sachbeschädigung kann nicht ausgeschlossen werden. Das Polizeirevier Pfullingen hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen.

Esslingen am Neckar (ES): Nach Ordnungsstörung in Gewahrsam genommen

Zu einem Polizeieinsatz wegen eines Störers ist es am Freitagabend in der Sulzgrieser Straße in Esslingen gekommen. Gegen 17.45 Uhr meldeten Zeugen über Notruf, dass eine männliche Person mehrere Passanten belästigen und hierbei verbotene Parolen rufen würde. Die hinzugerufene Streifenwagenbesatzung unterzog den augenscheinlich alkoholisierten 59-jährigen Störer daraufhin einer Personenkontrolle. Um weiteren Ordnungsstörungen vorzubeugen wurde er auf richterliche Anordnung in Gewahrsam genommen und anschließend zum Polizeirevier Esslingen verbracht. Auch bei der Verbringung zum Polizeirevier wiederholte der Störer die verbotenen Parolen lautstark. Gegen den 59-Jährigen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen werden durch das Polizeirevier Esslingen geführt.

Esslingen am Neckar (ES): Hoher Sachschaden nach Vorfahrtsmissachtung

Aufgrund einer Vorfahrtsmissachtung ist es am Freitagmorgen zu einem Verkehrsunfall in der Ulmer Straße in Esslingen gekommen. Der 61-jährige Fahrer eines Porsche Cayenne befuhr gegen 8.40 Uhr die Vogelsangbrücke und wollte anschließend nach rechts in die Ulmer Straße abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 34-jährigen BMW-Lenkers, welcher die Ulmer Straße in Richtung Oberesslingen befuhr, woraufhin es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Die beiden Fahrzeugführer blieben glücklicherweise unverletzt. An den Unfallfahrzeugen PKW entstand jedoch Sachschaden in Höhe von ca. 18.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

Ostfildern (ES): Bei Auseinandersetzung von Jugendlichen verletzt

Am Freitagabend ist die Polizei zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen in Ostfildern gerufen worden. Gegen 20.30 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass sich im Bereich der Hindenburgstraße mehrere Jugendliche aufhalten und eine aggressive Stimmung herrschen würde. Als die entsandten Streifenbesatzungen an der Örtlichkeit ankamen ging ein Großteil der Jugendlichen in verschiedene Richtungen flüchtig. Die Beamten konnten im dortigen Bereich noch eine körperliche Auseinandersetzung zwischen einem 17-Jährigen und einen 14-Jährigen feststellen. Beim Erblicken der Streifenbesatzung ging der 17-Jährige flüchtig, konnte jedoch nach kurzer Verfolgung durch die Beamten eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Der 14-Jährige erlitt im Rahmen der Auseinandersetzung Verletzungen im Gesichtsbereich und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Im weiteren Verlauf der Sachverhaltsaufklärung kam ein weiterer 17-Jähriger auf die Beamten zu und gab an, ebenfalls von dem festgenommenen 17-Jährigen geschlagen worden zu sein. Hierbei hatte der 17-jährige Geschädigte eine Platzwunde am Kopf erlitten und musste durch den Rettungsdienst ebenfalls zur Behandlung der Verletzung in eine Klinik verbracht werden. Die beiden Geschädigten und der Beschuldigte wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ihren Erziehungsberechtigen übergeben.

Kirchheim unter Teck (ES): Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Mehreren Strafanzeigen sieht ein 23-jähriger Mann entgegen, nachdem er in der Nacht von Freitag auf Samstag mehrere Polizeibeamte angegriffen und unter anderem nach diesen getreten hat. Um 0.50 Uhr wurde die Polizei verständigt, da sich der erheblich betrunkene Mann in der Dettinger Straße, im Umfeld einer Gaststätte, aggressiv verhalten hatte. Beim Eintreffen der Streifenbesatzung lag der Störer zunächst auf dem Boden, stand dann jedoch unvermittelt auf und schlug ziellos um sich. Mehrere Versuche seiner augenscheinlichen Begleiter, den Mann zu beruhigen, verliefen erfolglos. Aufgrund des höchst aggressiven Verhaltens des 23-Jährigen musste dieser daraufhin durch die Streifenbesatzung zu Boden gebracht und fixiert werden, wobei er um sich trat und hierbei einen Polizeibeamten am Oberschenkel traf. Glücklicherweise wurde dieser lediglich leicht verletzt und blieb dienstfähig. Im Anschluss wurde der 23-Jährige zunächst für die Ingewahrsamnahme in den Fond des Streifenfahrzeugs verbracht. Auf der Rücksitzbank versuchte er dann erneut, nach einer Beamtin zu treten und sie in den Arm zu beißen, was jedoch verhindert werden konnte. Im weiteren Verlauf musste der 23-Jährige im Anschluss an die erforderliche Haftfähigkeitsuntersuchung aufgrund seines körperlichen Zustands durch den verständigten Rettungsdienst in eine Klinik verbracht werden, wo er stationär aufgenommen wurde. Er muss sich nun unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung verantworten.

Rottenburg am Neckar (TÜ): Drei Verletzte bei Auffahrunfall

Am frühen Freitagabend ist es in Rottenburg an der Einmündung Tübinger Straße /L 385 zu einem Auffahrunfall gekommen, bei welchem drei Personen leicht verletzt wurden. Gegen 19 Uhr fuhr eine 19-jährige Lenkerin eines Opel Corsa von Rottenburg kommend die Tübinger Straße in Richtung Einmündung zur L 385 entlang. Vor ihr fuhr ein weiterer Opel Corsa, welcher mit fünf Personen besetzt war und von einem 22-Jährigen gelenkt wurde. Im Einmündungsbereich bremste der Opel-Fahrer verkehrsbedingt ab. Aufgrund Unaufmerksamkeit bemerkte die hinterherfahrende 19-Jährige dies zu spät und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Die Wucht des Aufpralls war so heftig, dass drei der fünf Insassen im vorderen Fahrzeug verletzt und durch Rettungskräfte ins Krankenhaus verbracht wurden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

Albstadt (ZAK): Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen

Trunkenheit im Verkehr dürfte der Grund für einen Verkehrsunfall sein, welcher sich in der Nacht von Freitag auf Samstag auf der K 7141 ereignet hat. Gegen 0.45 Uhr befuhr ein 23-jähriger Audi-Lenker die K 7141 von Pfeffingen in Fahrtrichtung Onstmettingen. Hierbei kam der Fahrer auf Höhe des Parkplatz Eyachquelle, vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung, nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Fahrzeug gegen die dortige Leitplanke. Im weiteren Verlauf wurde der Audi ausgehebelt und kam neben der Fahrbahn in einem Busch zum Stillstand. Bei der anschließenden Unfallaufnahme konnte bei dem Audi-Lenker eine deutliche Alkoholisierung von über zwei Promille festgestellt werden. Der Führerschein des 23-jährigen wurde daraufhin einbehalten und er mussten sich in einer Klinik einer Blutprobe unterziehen. Glücklicherweise wurde der Fahrer bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 18.000 Euro.

