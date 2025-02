Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch in Münsingen

Reutlingen (ots)

Münsingen (RT): In Bürokomplex eingebrochen

In die Büroräume einer Firma in der Dottinger Straße ist von Donnerstag auf Freitag eingebrochen worden. Zwischen 17 Uhr und acht Uhr beschädigte ein Unbekannter ein Fenster und gelangte so ins Innere des Bürokomplexes. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Das Polizeirevier Münsingen ermittelt. (rd)

