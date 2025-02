Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Diebstahl aus Pkw - Serie aufgeklärt; Nötigung im Straßenverkehr; Arbeitsunfall; Farbschmierer ertappt; Einbruch in Metzgerei

Reutlingen (ots)

Nürtingen (ES): Diebstahls-Serie aus Pkw geklärt - Täter ermittelt

Einen Ermittlungserfolg zu einer Diebstahlsserie aus Pkw kann das Polizeirevier Nürtingen verbuchen. Umfangreiche Ermittlungen brachte die Beamten auf die Spur eines 30-jährigen Tatverdächtigen. Diesem können bislang neun Taten, vorrangig im Bereich Nürtingen, nachgewiesen werden, bei denen der Mann aus unverschlossenen Fahrzeugen Bargeld, Elektronik-Equipment, Sonnenbrillen und sonstige Wertgegenstände im geschätzten Gesamtwert von mehreren tausend Euro entwendete. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass dieser auch außerhalb des Stadtgebiets von Nürtingen sein Unwesen getrieben und Diebstähle aus Pkw begangen hat. Begonnen hatte die Straftaten-Serie bereits im Februar 2024.

Bei der Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen fanden die Beamten umfangreiches Diebesgut. Ein Teil konnte bereits diesen Taten zugeordnet werden, jedoch ist die Herkunft von weiteren Gegenständen noch unklar.

Hierzu suchen die Ermittler des Polizeireviers Nürtingen die Eigentümer. Möglicherweise wurde der Verlust noch nicht bemerkt.

Weiter werden aufgezeichnete Videoaufnahmen gesucht, auf denen Personen zu sehen sind, die sich in verdächtiger Weise Fahrzeuge angeschaut oder gar versucht haben, diese zu öffnen. Möglicherweise haben sich die Besitzer dieser Videoaufnahmen noch nicht bei der Polizei gemeldet, da aus ihren Fahrzeugen nichts entwendet wurde.

Weitere mögliche Geschädigte oder Besitzer entsprechender Videoaufnahmen werden gebeten sich unter Telefon 07022/9224-0 zu melden.

Im Zusammenhang mit Diebstahls-Delikten aus unverschlossenen Fahrzeugen rät die Polizei dringend:

Schließen Sie Ihr Fahrzeug immer ab, auch wenn Sie es nur für kurze Zeit verlassen.

Lassen Sie keine Wertsachen oder Gegenstände sichtbar im Fahrzeug liegen.

Kontrollieren Sie beim Abschließen mit der Fernbedienung, ob Ihr Pkw auch wirklich verschlossen ist. (gj)

Esslingen-Weil (ES): Im Straßenverkehr genötigt (Zeugenaufruf)

Die Verkehrspolizei Esslingen sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Mittwochnachmittag auf der B10 in Fahrtrichtung Göppingen ereignet hat. Gegen 16 Uhr fuhr ein 58-Jähriger mit einem schwarzen Geländefahrzeug der Marke Dodge RAM von der Anschlussstelle Stuttgart-Untertürkheim auf die B10 auf. Dort wechselte er vom rechten auf den linken Fahrstreifen. An der Anschlussstelle Stuttgart-Hedelfingen fuhr kurze Zeit später ein 75-Jähriger mit einem roten Renault Clio ebenfalls auf die Bundesstraße ein und beabsichtigte auf die linke Fahrspur zu wechseln. Zwischen dem dort zu dieser Zeit fahrenden 58-jährigen Dodge-Lenker und dem 75-jährigen Clio-Fahrer soll es in der Folge zu verschiedenen Nötigungshandlungen wie Ausbremsen, Rechts-Überholen usw. gekommen sein. Die Verkehrspolizei prüft nun, ob hierbei auch Gefährdungssituationen eingetreten sind und führt Ermittlungen zum Geschehensablauf. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0711/3990-0 zu melden. (gj)

Plochingen (ES): Arbeitsunfall

Schwere Verletzungen hat 27-Jähriger bei einem Arbeitsunfall am Donnerstagmittag auf einem Firmengelände in der Filsallee erlitten. Kurz vor 14 Uhr befand sich der Mann in einer Firmenhalle auf einer Empore, als ein dort gelagerter Stapel mit Holzplanken umkippte und den 27-Jährigen erfasste. Der Schwerverletzte wurde von der Feuerwehr mit Hilfe einer Drehleiter von der Empore herunter transportiert. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde der Arbeiter mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Fachbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen (rd)

Tübingen (TÜ): Wände beschmiert und beklebt

Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Tübingen gegen einen 19-Jährigen und eine 25 Jahre alte Frau, die am Mittwochabend in der Hügelstraße ein Gebäude besprüht und mit Postern beklebt haben sollen.

Gegen 23.15 Uhr verständigte ein Zeuge die Polizei, nachdem er im dortigen Bereich Sprühgeräusche wahrgenommen und vier verdächtige Personen, darunter auch eine Frau, bemerkt hatte. Beim Eintreffen einer Streifenwagenbesatzung ergriffen die vier Personen die Flucht. Der 19-Jährige konnte nach kurzer Verfolgung zu Fuß in einem Innenhof an der Ecke Eisenbahn- / Max-Löwenstein-Straße eingeholt, überwältigt und vorläufig festgenommen werden. In einer Tasche, die er während der Flucht weggeworfen hatte, fanden und beschlagnahmten die Beamten unter anderem Sprühdosen und Schablonen.

Die 25-Jährige konnte aufgrund der vorliegenden Personenbeschreibung von einer weiteren Streifenwagenbesatzung im Zuge der eingeleiteten Fahndung in der Eisenbahnstraße festgestellt werden. Sie und der 19-Jährige sehen nun entsprechenden Anzeigen entgegen. Die Fahndung nach möglichen Komplizen der Beschuldigten blieb bisher erfolglos. (rd)

Ammerbuch (TÜ): In Metzgerei eingebrochen

In eine Metzgerei in der Altinger Straße ist in der Nacht zum Donnerstag eingebrochen worden. Die bislang unbekannten Täter hebelten gegen 2.15 Uhr die Ladeneingangstür auf und drangen in das Geschäft ein. Darin machten sie sich unter anderem an einem Wechselgeldautomaten zu schaffen und entwendeten daraus Bargeld. Der Polizeiposten Ammerbuch hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (tr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell