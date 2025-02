Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Heftiger Auffahrunfall; Jugendliche beim Böllern erwischt; Telefonbetrüger erbeuten Wertgegenstände; Erfolgreiche Vermisstensuche nach Kind; Elfjähriges Mädchen geschlagen

Engstingen (RT): Heftig aufgefahren

Unachtsamkeit und nicht ausreichender Sicherheitsabstand dürften die Ursachen eines schadensträchtigen Verkehrsunfalls gewesen sein, der sich am Mittwochvormittag auf der L230 ereignet hat. Ein 22-Jähriger war gegen 11.30 Uhr mit seinem Mercedes auf der Landesstraße von Traifelberg in Richtung Kohlstetten unterwegs. Zu spät erkannte er, dass ein vorausfahrender 29 Jahre alter Fahrer eines Renault am Gemeindeverbindungsweg nach Kohlstetten nach links einbiegen wollte, aber verkehrsbedingt bremsen und anhalten musste. Er reagierte zu spät und krachte mit großer Wucht ins Heck des Renault. Verletzt wurde niemand, allerdings dürften an beiden Autos wirtschaftliche Totalschäden in Höhe von jeweils rund 25.000 Euro entstanden sein. Beide Fahrzeuge mussten in der Folge von Abschleppdiensten geborgen werden. Da das Ausmaß des Unfalls zunächst unklar war, waren auch die Feuerwehr und der Rettungsdienst mit angefahren. (cw)

Kirchheim (ES): Beim Böllern erwischt

Vor den Augen einer Polizeistreife hat ein Jugendlicher am Mittwochmorgen einen Feuerwerkskörper gezündet. Gegen 7.30 Uhr lief eine fünfköpfige Schülergruppe in der Färberstraße, aus der ein 15-Jähriger einen Feuerwerksköper auf die Fahrbahn legte und anzündete. Bei der anschließenden Kontrolle durch die dort anwesenden Beamten fanden sich keine weiteren Feuerwerkskörper. Den 15-Jährigen erwartet nun ein Bußgeldverfahren. Zudem wurden die Eltern informiert. (gj)

Rottenburg (TÜ): Telefonbetrüger erbeuten Wertgegenstände (Zeugenaufruf)

Eine Frau aus Rottenburg ist am Dienstag von kriminellen Telefonanrufern betrogen worden. Ein Unbekannter hatte die Frau am Abend angerufen, sich als Polizeibeamter ausgegeben und behauptet, dass bei der Festnahme mehrerer Mitglieder einer Räuberbande eine Liste mit ihrem Namen gefunden worden sei. Der frei erfundenen Geschichte, dass ein Überfall auf die Angerufene nun nicht auszuschließen sei, schenkte die Geschädigte Glauben. In der Folge händigte sie an ihrer Wohnanschrift Wertgegenstände in fünfstelligem Wert einem Komplizen des Anrufers aus. Wenig später erstattete die Geschädigte Anzeige. Der Abholer war etwa 25 Jahre alt, schlank und rund 175 Zentimeter groß. Er hat dunkle, wellige Haare und dunkle Augen. Bekleidet war der Mann mit einer schwarzen Hose und einer schwarzen Jacke mit leichten Linien im Brustbereich. Zudem soll er nach der Abholung ein lila-weißes Behältnis für Gartenabfälle mit sich geführt haben. Zeugen, die zwischen 20.45 Uhr und 21.30 Uhr insbesondere im Bereich der Straße Im Greut verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf den Abholer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07472/9801-0 beim Polizeirevier Rottenburg zu melden.

Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie auch unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/ (rd)

Balingen (ZAK): Erfolgreiche Vermisstensuche nach Kind

Mehrere Streifenwagenbesatzungen haben am Mittwochvormittag nach einem vermissten Neunjährigen gesucht. Der Junge kurz nach acht Uhr nicht an seiner Schule in der Gymnasiumstraße angekommen. Nachdem die Mutter vergeblich nach ihrem Kind gesucht hatte, verständigte diese gegen zehn Uhr die Polizei. Die Einsatzkräfte suchten in der Folge ebenfalls nach dem Kind und konnten es einige Zeit später im Stadtgebiet antreffen. Der Junge wurde seiner Mutter übergeben. (gj)

Burladingen (ZAK): Elfjähriges Mädchen geschlagen (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt der Polizeiposten Burladingen nach einem Vorfall am Mittwochmittag am Bahnhof in Burladingen gegen eine noch unbekannte Frau. Diese soll gegen 12.20 Uhr ohne Ankündigung und Anlass einem auf einer Wartebank des Bussteigs mit drei weiteren Kindern sitzenden elfjährigen Mädchen eine heftige Ohrfeige verpasst haben. Dazu drohte sie dem Kind weitere Schläge an. Die Frau stieg anschließend um 12.32 Uhr in den Mittelteil des Zuges Richtung Hechingen. Das Kind erlitt durch die Ohrfeige leichte Verletzungen sowie einen Schock, eine ärztliche Behandlung war nicht notwendig. Die Frau wird als circa 40 Jahre alt mit kurzen, an der Seite hochrasierten, rot gefärbten Haaren beschrieben. Sie sprach gebrochen Deutsch, hatte einen hellen Teint sowie ein Piercing an der Nase/Lippe. Bekleidet war sie mit einer schwarzen Leggings und einer schwarzen Jacke. Der Polizeiposten Burladingen bittet um Hinweise von Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder zu der unbekannten Frau machen können unter Telefon 07475/95001-0. (gj)

