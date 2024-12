POL-WOB: Holzschuppen gerät in Brand - Brandursache bisher unbekannt

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Stadtmitte, Schillerstraße 16.12.2024, 22.30 Uhr Am Montagabend kam es in der Schillerstraße in Wolfsburg zu einem erneuten Raubdelikt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist ein Zusammenhang zu den Taten der jüngsten Vergangenheit nicht auszuschließen (wir berichteten). Am späten Montagabend wartete ein 49 Jahre alter Wolfsburger an der Bushaltestelle Kunstmuseum an der Schillerstraße in ...

