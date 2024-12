Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Mehrere Einbrüche am Wochenende

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Mörse, Küsterwiese

14.12.2024, 09:10 Uhr - 15.12.2024, 21:15 Uhr

Wolfsburg, Osterburger Straße

14.12.2024, 17:15 Uhr - 15.12.2024, 20:20 Uhr

Wolfsburg, Drosselweg

15.12.24, 18:42 Uhr

Zu mehreren Einbrüchen kam es am vergangenen Wochenende im Stadtgebiet Wolfsburg.

Zwischen Samstagmorgen und dem späten Sonntagabend verschafften sich unbekannte Täter durch gewaltsames Einwirken auf ein Fenster Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Straße Küsterwiese im Wolfsburger Stadtteil Mörse. Im Innern des Gebäudes durchwühlten sie die Räume nach sich lohnendem Diebesgut. Sie entwendeten diversen Schmuck und flüchteten durch eine Seitentür in unbekannte Richtung.

In der Osterburger Straße machten sich die unbekannten Täter zwischen Samstagabend und Sonntagabend ebenfalls mit Gewalt an den Terrassentüren zweier nebeneinanderliegender Reihenhäuser in der Osterburger Straße zu schaffen und gelangten so hinein. In beiden Fällen wurden die Räumlichkeiten durchwühlt. Sie entwendeten Goldschmuck und entfernten sich daraufhin ungesehen.

Des Weiteren versuchten die Täter am Sonntagabend, in ein Reihenendhaus im Drosselweg zu gelangen. Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte einen lauten Knall aus einem Nachbarhaus. Da ihm bekannt war, dass die Nachbarn nicht zuhause waren, reagierte er sofort richtig und informierte umgehend die Polizei. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen öffneten die Unbekannten mit Gewalt ein auf der Rückseite des Hauses befindliches Fenster. Aus bisher nicht bekannten Gründen ließen sie jedoch vor Betreten des Hauses von ihrem Vorgehen ab und flüchteten ohne Diebesgut in unbekannte Richtung.

Die Ermittler der Polizei können einen Zusammenhang zwischen den Taten nicht ausschließen. Zeugen, die auffällige Personen oder Fahrzeuge sowohl zum Tatzeitpunkt sowie auch in den Tagen zuvor bemerkt haben oder anderweitige Hinweise geben können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361-46460 mit der Polizei in Wolfsburg in Verbindung zu setzen.

