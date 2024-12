Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Streitigkeiten unter Brüdern eskalieren - Bedrohung mit Schusswaffe

Wolfsburg (ots)

Am Sonntag, 14.12.2024, kam es gegen 14:25 Uhr zu Streitigkeiten unter Brüdern. Der Streit, welcher seinen Ursprung in der Weitergabe eines Handys hatte, gipfelte letztendlich darin, dass der spätere Beschuldigte (28 Jahre, männlich) in seinem Pkw saß und dem Opfer (30 Jahre, männlich) eine Schusswaffe mit den Worten "Lasst mich in Ruhe" zeigte. Im Anschluss flüchtete der Beschuldigte und das Opfer informierte umgehend die Polizei. Sofort eingeleitet Fahndungsmaßnahmen führten zum Auffinden des mittlerweile geparkten Fluchtfahrzeugs, in welchem sich noch der Beschuldigte hinter dem Steuer befand. Da keine konkreten Hinweise zur Art der Schusswaffe vorlagen, musste von einer ernstzunehmenden Gefahrenlage ausgegangen werden. Der Pkw wurde sofort durch mehrere, teilweise mit entsprechender Schutzausrüstung ausgestattete Polizeikräfte umstellt und der Beschuldigte zum Verlassen des Pkw aufgefordert, welchem er auch umgehend nachkam. Eine Schusswaffe führte der Beschuldigte zu diesem Zeitpunkt nicht unmittelbar bei sich, erst eine Durchsuchung des Pkw führte zum Auffinden einer Schreckschusswaffe. Die Schreckschusswaffe wurde beschlagnahmt, der Beschuldigte entsprechenden polizeilichen Maßnahmen inkl. der Zuführung zur Dienststelle unterzogen. Da keinerlei Gründe für eine darüber hinausgehende Festnahme des Beschuldigten vorlagen, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen aus diesen nach Hause entlassen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet, es kamen keine Personen zu Schaden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell