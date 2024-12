Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Dreister Diebstahl eines Mobiltelefons

Wolfsburg (ots)

Bereits am zurückliegenden Freitag kam es gegen 22:30 Uhr im Bereich der Kantallee in Richtung Fontanehof zu einem dreisten Diebstahl eines Handys. Die weibliche Geschädigte befand sich zum Tatzeitpunkt fußläufig auf dem Gehweg und schrieb hierbei gerade eine Nachricht auf dem Handy, wobei sie dieses vor ihren Körper hielt. Plötzlich sei eine männliche Person von hinten auf einem Fahrrad kommend dicht an ihr vorbeigefahren, habe das Handy ergriffen und sei dann geflüchtet. Eine Täterbeschreibung von der Geschädigten konnte aufgrund der Gesamtumstände nur sehr vage abgegeben werden, so dass polizeiliche Fahndungsmaßnahmen ohne Erfolg blieben. Sollte jemand die Tat beobachtet haben und eine genaue Täterbeschreibung abgeben können, werden entsprechende Hinweise durch die Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt unter 05361-4646215 entgegen genommen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell