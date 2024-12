Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Polizei stellt Fahrraddieb nach Verfolgung durch den Geschädigten

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Harbker Weg, 14. Dezember 2024 -

Dank der schnellen Reaktion eines Geschädigten und der Unterstützung der Polizei konnte am Samstag ein Fahrraddieb in Helmstedt gestellt werden.

Der Eigentümer des Fahrrads meldete der Polizei gegen Mittag, dass er eine Person auf seinem gestohlenen Mountainbike verfolge. Das Fahrrad war ihm vor mehreren Monaten aus einem Schuppen in Sachsen-Anhalt entwendet worden. Der Geschädigte verfolgte den Mann mit seinem Fahrzeug auf dem Harbker Weg in Helmstedt, während er die Polizei Helmstedt über die Situation informierte. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit zwei Funkstreifenwagen führten zur Ergreifung des Täters. Das gestohlene Fahrrad wurde sichergestellt und bereits an seinen rechtmäßigen Eigentümer übergeben. Den 41-jährigen Radfahrer aus dem Bördekreis erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls.

