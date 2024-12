Polizei Wolfsburg

POL-WOB: 33-jähriger nach Körperverletzung und Ladendiebstahl in Polizeigewahrsam

Helmstedt (ots)

Helmstedt, 14. Dezember 2024 -

Am Samstagmittag meldeten Zeugen eine Schlägerei auf der Straße Gröpern in Helmstedt. Nach ersten Erkenntnissen griff ein 33-jähriger Mann einen 44-jährigen Helmstedter an und fügte ihm Kopfverletzungen zu. Der Täter flüchtete noch vor Eintreffen der Polizei.

Rund eine Stunde später erhielt die Polizei eine weitere Meldung, diesmal über einen Ladendiebstahl in einem Supermarkt an der Straße Magdeburger Tor. Nach einer kurzen Fahndung konnte der flüchtige Täter gestellt werden. Es stellte sich heraus, dass es sich um denselben 33-jährigen Helmstedter handelte, der zuvor die Körperverletzung begangen hatte. Bei der Durchsuchung wurden umfangreiche gestohlene Waren aufgefunden.

Auf Anordnung der zuständigen Richterin wurde der Mann in Polizeigewahrsam genommen, um weitere Straftaten zu verhindern.

